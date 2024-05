Hatalmas gyűjtői kiadásban jelenik meg újra az eredeti Tomb Raider-trilógia

Miután a Tomb Raider I-II-III Remastered semmilyen fizikai kiadást nem kapott, a Limited Run Games csapata úgy döntött, hogy itt az ideje igazságot szolgáltatni neki, és a Crystal Dynamics engedélyévbel valami brutális dolgot alkottak.

Bejelentették ugyanis, hogy PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is elhozák dobozba zárva a játékot, sőt mi több, egy brutális gyűjtői kiadást is bemutattak hozzá, amiA csomag minden platformon megjelenik - még PC-n is, de nem lemezen, hanem pendrive-on -, méghozzá díszdobozos kiadásban, olyan extrákkal, mint a fémdoboz, a zenei CD, a térképeket összefonó könyv, prémium minőségű gyűjtőkártyák, a klasszikus Lara Croft pisztoly replikája, három darab posztet, valamint három Lara Croft figura.