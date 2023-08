Hatalmas frissítést kapott hetedik születésnapjára a No Man's Sky

Kevesen fogadtak volna nagy összegben arra, hogy aktív játékként ünnepli majd hetedik születésnapját a No Man's Sky, a Hello Games azonban gatyába rázta az alkotást és most egy újabb frissítéssel ünnepelteti a rajongókat.

Az Echoes címre keresztelt ingyenes update egy sor friss tartalmat ad hozzá az alapokhoz, így, de újragondolták az űrharcot, de érkeztek újabb fegyverek, megannyi korábban nem látott funkció és egyéb újdonság, ami vonzóbbá teszi a játékot.Az Echoes frissítés az idei első és utolsó nagyobbacska update a No Man's Sky-hoz, így ha a gyűjteményünkben van a játék, akkor nem érdemes várni, ebben a melegben úgysem lehet mást csinálni, mint a hűvös szobában kalandozni.

