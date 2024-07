Harry Potter, Barbie és egy sor más tartalom érkezhet a MultiVersus-ba

Nem adják fel egykönnyen a MultiVersus fejlesztői, akiknek eltökélt szándékuk, hogy elsöprő sikert arassanak játékukkal, és a szivárgások szerint úgy tűnik, hogy ezért valóban mindent meg is tesznek majd a jövőben.

Egy AusilMV nevű belsős szivárogtató szerint ugyanis a Player First Games csapata már gőzerővel dolgozik a soron következő tartalmakon, amelyek között, és míg előbbi a kviddics témakörére épülő pályát is hoz magával, addig utóbbi a Dreamhouse dizájnjára kíván építeni.A szivárogtató úgy tudja, hogy mindemellett még Courage the Cowardly Dog (Bátor, a gyáva kutya) tartalmakkal is gazdagodhat a MultiVersus , és bár a hivatalos bejelentésig még nyilván minden megváltozhat, első blikkre azért egyáltalán nem hangzanak rosszul ezek a tervek.