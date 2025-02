Harrison Ford szerint Troy Baker Indy-je megmutatta, nem feltétlenül kell MI-t használni

Bár Indy megjelenése a játékban Fordon alapul, a hangját és a motion capture-t helyette Baker biztosította. Most a Wall Street Journalnak adott interjújában Ford arról beszélt, hogy Baker alakítása tökéletes válasz azoknak, akik szerint a jövőben a mesterséges intelligencia segítségével új alakításokat lehet létrehozni a már visszavonult, vagy elhunyt színészekből."Nincs szükséged mesterséges intelligenciára ahhoz, hogy ellopd a lelkemet" - magyarázta Ford, hozzátéve, jó ötletekkel és tehetséggel már fillérekért is meg lehet csinálni. Baker teljesítményére utalva azt mondta,

Troy Baker alakította az ikonikus kalandort a tavaly Xboxra és PC-re megjelent Indiana Jones and the Great Circle ben (amely idén PS5-re is érkezik) és Harrison Ford szerint az alakítása a bizonyíték arra, hogy a mesterséges intelligencia nem szükséges egyes karakterek életben tartásához.