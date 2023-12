Három új küldetést kapott a valós eseményeken alapuló Six Days in Fallujah

A Victura és a Highwire Games három új küldetést adott hozzá a Six Days in Fallujah című első személyű taktikai lövöldözős játékhoz, ami szinte megduplázza a korai hozzáféréssel elérhető cím tartalmát.

A Jolan vidámpark helyszínét biztosítani kell az aknavetős állások megsemmisítésével, miközben a felkelők rejtett helyekről és alagutakból támadnak. Az Objective Virginiaban meg kell védenünk egy tankot a városban, végül a West Manorban biztosítani kell az Al-Kaida főhadiszállását., további tartalmak és módok pedig 2024-ben érkeznek, így például a "Go" parancs, amivel utasíthatjuk a mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársainkat. A Six Days in Fallujah teljes megjelenése 2024-ben várható PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re.

