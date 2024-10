Három órányi gameplay szivárgott ki a felújított Until Dawnból

Közel három órányi Until Dawn-gameplayt tettek közzé az Interneten a játék megjelenése előtt néhány nappal, mindeközben a Sony kiadta a hivatalos launch trailert is, amely alább megtekinthető.

A felújított játék első óráit ajelenik meg PS5-re és PC-re. A címet a wokingi székhelyű Ballistic Moon fejleszti, amely a múlt hónapban jelentős elbocsátásokat jelentett be, hogy "biztosítsa a stúdió jövőjét".A feltöltött videóban ( itt nézhető ) néhány frissített játékmechanika is látható, például az Until Dawn remake átdolgozott kamerát kapott, amely a rögzített és a váll fölötti kameranézet kombinációját használja. Mivel Unreal Engine 5-ben készült, ezért frissített karaktermodelleket, környezetet, interakcióképes elemeket, vizuális effekteket, animációkat adtak hozzá.

Nézd nagyban ezt a videót!