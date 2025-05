Három ajándék játékkal is meglepett minket az Epic Games Store csapata, akik olyan címeket válogattak össze most nekünk, amelyek mindegyikére érdemes odafigyelni ezért vagy azért, bár egyikük sem tekinthető kasszasiker projektnek.

A három ajándék közül az első a Deliver At All Costs , amelyben az ötvenes évek futárjainak kihívásait ismerhetjük meg a legőrültebb feladatok által, további érdekessége pedig, hogy most jelent meg, mégis azonnal ingyen adják a fejlesztők.A triumvirátus legismertebb tagja alighanem a Sifu lett, amely a verekedős játékok szerelmeseinek akar maradandó élményt nyújtani, míg az utolsó cím a Gigapocalypse , amelyben hatalmas szörnyek bőrébe bújva rombolhatunk egy oldalnézetes retro élmény részeként