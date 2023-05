Három játékot is ingyen ad most az Epic Games Store

Nem fukarkodott a héten az Epic Games Store csapata, akik bejelentették, hogy rögtön három videojátékkal szeretnék megajándékozni a rajongókat, melyek közül egyik sem tekinthető különösen gyengének, éppen ellenkezőleg.

Az autós játékok szerelmesei számára például rögtön itt a Horizon Chase Turbo , amit kifejezetten a retro megszállottjainak alkottak meg, de érdemes vetni egy pillantást az Against All Odds -ra is, melyben ügyességi pályákon kell átverekednünk magunkat mások oldalán.Az aktuális kínálatából alighanem az utolsó darab, a Kao the Kangaroo ér a legtöbbet, hiszen ebben a játékban a klasszikus 3D-s platformerek legszebb hagyományait élhetjük át egy boxoló kenguru oldaláról, akivel természetesen nagyokat bunyózhatunk majd.