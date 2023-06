Három DLC is kilátásba került még a The Sims 4-hez

Bár a rajongók zöme már a The Sims 5-re vár, azonban a készítők még mindig nagy figyelmet szeretnének szentelni a The Sims 4 -re, amihez három letölthető tartalmat is kilátásba helyeztek - többségüket a rajongók igényeihez igazítva.

A Behind The Sims esemény részeként ugyanis megtudtuk, hogy a következő DLC, és részeként saját lovunk lehet majd a játékban, amivel egyetemben természetesen rengeteg különféle játékelem is érkezik az alkotáshoz.Ezen felül a közösség is szavazott a jövőbeni tartalmakról, így megtudtuk, hogy 2024-ben még legalább két bővítmény érkezik a játékhoz, amelyek közül az egyik a gótikus ruházatot állítja a középpontba, a másik pedig a középkori elemeket. Az alábbi videóból ráadásul az is kiderül, hogy közben azért a The Sims 5 is készül!

