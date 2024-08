Három ajándékot is ad ezen a héten az Epic Games Store

Nem aprózza el ezen a héten sem az ajándékozást az Epic Games Store, akik bejelentették, hogy három meglepetést is adnak a rajongóknak, amelyekkel összességében több tízezer forintot spórolhatunk.

A három ajándék közül kettő tényleges játék. Az egyik a CYGNI: All Guns Blazing , ami egy nagyszerű shoot em up a Konamitól, amelyben idegen létformák ellen szállhatunk harcba. A másik a DNF Duel lett, ami a Dungeon and Fighter karaktereit állítja a középpontba egy bunyós játék részeként, 16 karakterrel a főszerepben.A harmadik ajándék az Apex Legends-hez köthető, így akinek megvan a játék, az bátran csapjon le a Conduit Free Unlock Bundle csomagra, amelyben a Season 19-cel érkezett Conduit teljes feloldására nyílik lehetőségünk ingyen és bérmentve.