Harmincadik évfordulójára készül a Warcraft

A Blizzard Entertainment bejelentette a Warcraft 30th Anniversary Direct streamet, a közvetítés novemberben lesz és a World of Warcraft, a Hearthstone és a Warcraft Rumble online ünnepléseként harangozták be.

A Blizzard közölte, ez egy nagy év a Warcraft-univerzum számára, - akár Hearthstone, vagy Warcraft Rumble rajongók vagyunk, esetleg az elsők között léptünk be Azeroth világába '94-ben a Warcraft: Orcs and Humans-nal, - a stream során biztosan találunk majd kedvünkre valót.Az esemény a, magyar idő szerint 19 órakor. Ezt követően a World of Warcraft 20. évfordulójához kapcsolódó koncertet élvezhetünk, a közvetítésről további részletek később árulnak el.