Hardcore módot kap a Palworld

A következő nagyobb patch előtt a Pocket Pair a közösségi médiában elárulta, hogy a Feybreak frissítés tartalmazni fog egy Hardcore Mode opciót a Palworld -höz, amit kipróbálhatunk, bár kevés részletet árultak el róla.

A Feybreak-update a játék eddigi legnagyobb tartalmi javítását jelenti és még a The Game Awards 2024-en jelentették be. Korábban pedig a Pocket Pair már közölte, hogy kapunk egy új régiót, amely hatszor nagyobb lesz, mint a 2024 júniusában bemutatott Sakurajima.Kiderült, hogy a frissítés december 23-án érkezik és meglepetésként megosztották, hogy egy új hardcore mód is jön, de elég sok a kérdőjel. Azt még nem tudni, hogy mi a különbség a normál módban való végigjátszás és a hardcore között, hivatalos bejelentés hiányában