Hardcore módot hozott a Deathbound friss DLC-je

Az indie fejlesztő Trialforge Studio és a kiadó Tate Multimedia új DLC-t adott ki a Deathbound hoz, az Accepted By Death már elérhető PC-re és nextgen konzolokra és elég sok újdonságra számíthatunk.

A bővítménnyelfedezhetünk fel, ahogy belépünk a halálba vezető ösvényre - egy olyan területre, ahol az élet és a halál közötti határ elmosódik. A DLC némiképp újragondolja a játék csatáit és egy új Hardcore módot hoz, valamint új történeteket és tárgyakat.Az Accepted By Death bevezeti a Boss Rush kihívást is, ahol öt főellenség nagy esszenciáját kell kiszabadítanunk, amelyek a gyász öt szakaszát - tagadás, düh, alkudozás, depresszió és elfogadás - képviselik. Ezeket túlélve feloldhatjuk a végső összecsapást Grief, The Purifierrel, az esszenciák megrontott bírájával, aki mind közül a leghatalmasabb.

Nézd nagyban ezt a videót!