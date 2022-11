Hangulatos launch trailerrel készít fel minket a borzalmakra a The Callisto Protocol

Már nem is kell sokat várnunk a The Callisto Protocol megjelenésére, a Striking Distance Studios egy ütős launch trailert hozott el nekünk kedvcsináló gyanánt a külső nézetes akció-horrorhoz, a látottak alapján pedig lesznek majd álmatlan éjszakáink.

Egyre közeledik a Dead Space szellemi örökösének kikiáltott horrorjáték, a The Callisto Protocol megjelenése,. A Jupiter holdján lévő Black Iron Prison börtönkomplexumra kalauzol majd el minket a játék, ahol valami igencsak félrement.A feladat adott, börtönbüntetését töltő hősünkkel, Jacob Lee-vel valahogyan túl kell majd élnünk a ránk szabaduló borzalmakat és az idegenek invázióját, miközben próbálunk rájönni arra, hogy a "kedves" börtönigazgatónak mennyi köze is van az elszabadult vírushoz.Utunk során Karen Fukuhara karaktere is becsatlakozik majd hozzánk, miközben változatos fegyverarzenállal és képességekkel felvértezve próbáljuk majd visszaverni a fertőzöttek hordáit. A The Callisto Protocol ra már nem is kell sokáig várnunk, december 2-án fog megérkezni PC-re, valamint PS4, PS5, Xbox One és Xbox Series X konzolokra.

