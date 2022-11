Hangulatos kedvcsinálóval harangozták be az Atomic Heart megjelenési dátumát

Már nem is kell sokáig várnunk a posztszovjet BioShocknak hívott Atomic Heart megjelenésére, egy elmebeteg előzetessel harangozták be a fejlesztők, a Mundfish csapata a szürreális, robotos/mutánsos akció-RPG konkrét megjelenési dátumát.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy kiadóváltás miatt az Atomic Heart megjelenését eltolták jövő évre. Szerencsére nem csúszik sokat a játék,. Az új trailerben természetesen a pörgős akciókba is bepillantást nyerhettünk, az Atomic Heart pedig egészen szürreális élmény lesz a génmódosított mutánsaival és a posztkádári androidjaival.A látottak alapján BioShock játékokra hajazó fegyverekkel és szerepjátékos elemekkel bőven meg lesz majd szórva a lövöldözős program. Az Atomic Heart megjelenésére már nem is kell sokat várni, 2023. február 21-én érkezik PC-re, valamint PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re, emellett az első naptól kezdve elérhető lesz az Xbox Game Pass kínálatában.

Nézd nagyban ezt a videót!