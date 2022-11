Hamarosan új pályák jönnek a Mario Kart 8-hoz

A Nintendo nemrég feltöltött egy új előzetest, amely felfedi a Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Passhoz érkező új versenypályákat és ezek megjelenési dátumát - ez nagy meglepetés, hiszen nem is olyan régen adták ki a DLC második számát.

Az előző DLC augusztus 4-én jelent meg, így amikor bemutatták a Booster Course Pass-t, sokan azt gondolták, hogy a nagy népszerűségnek örvendő sorozat következő kiegészítője nem fog egyhamar megjelenni. Ehhez képest most egy friss videóból kiderült, hogy a Mario Kart Deluxe Booster Course Pass-hozAz új pályák listájában többek között megtalálható Berlin, London, a Szivárvány Út és hegyi utak. A Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC teljes ára 24,99 dollár (kb. 9.900 forint), vagy Nintendo Switch Online+Expansion Pack csomag előfizetéssel évi 49,99 dollár (kb. 19.900 forint), amely hozzáférést ad a DLC-hez.

