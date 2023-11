Hamarosan megjelenési dátumot kaphat a Dragon's Dogma 2

A jelek szerint a Dragon's Dogma 2 lehet a Capcom következő nagy dobása, amihez nemsokára bejelenthetik a sokak által régóta várt megjelenési dátumot, ami alighanem 2024 első trimeszterére mutathat majd.

Több ok miatt is biztosak lehetünk ebben. Az első, hogy a Capcom a pénzügyi év vége előtt még szeretne legalább egy nagyobb projektet megjelentetni. A második, hogy a kiadott videók és egyebek alapján a Dragon's Dogma 2 áll a legközelebb a megjelenéshez. A harmadik pedig, hogy Szaúd-Arábiában hivatalosan is besorolták az alkotást.Korbesorolást márpedig csak olyan játék kaphat, amit a revizorok teljes egészében szemügyre tudtak venni, ezért egyre biztosabbak lehetünk abban, hogy