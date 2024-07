Hamarosan korai hozzáféréssel landol Steamen az Arena Breakout: Infinite

Az Arena Breakout: Infinite re elég nagy érdeklődés mutatkozik, hiszen több mint egymillióan tették kívánságlistára a Steamen , annak ellenére, hogy eddig csak egy zárt bétája volt, most pedig arra készül, hogy a nagyközönség előtt is bemutatkozzon.





Nagyon hasonlít az Escape From Tarkov ra, a legfontosabb különbség azonban az, hogynincs előzetes költség, ami belépési akadályt jelentene. Most konkrét dátumot nem adtak meg, a bejelentés annyi volt, hogy "hamarosan" az Arena Breakout: Infinite elindul Steam Early Accessben.A fejlesztő MoreFun Studios azt is elárulta, hogy rengeteg új tartalommal bővül majd a játék az induláskor, a fő újdonság egy új, kisebb méretű térkép, az Armory lesz, amely a zárt bétából ismert Farmhoz és Valleyhez csatlakozik. Számíthatunk majd egy új bossra, Renoirra; váltakozó időjárási rendszerre; egy killcam funkcióra; új fegyverekre és felszerelésekre.

Nézd nagyban ezt a videót!