Hamarosan felszínre törnek a gonoszok a No rest for the Wicked-ben

A tegnapi este folyamán egy hivatalos - a Moon Studios fejlesztői által közvetített - élő adás keretein belül betekintést nyerhettünk az idén április 18-án, korai hozzáférésben megjelenő, No Rest for the Wicked alkotásról.

A Private Division kiadásában és a Moon Studios gondozásában érkező produktum egy izometrikus nézetű akció RPG, amely rengeteg más videojátékból, filmből és sorozatból ihletet merítve és azokat tovább is gondolva próbál valami újat mutatni a stílus szerelmeseinek. A készítők elmondása szerint az általuk "hegesztett" játék egy,, ahol a drámai pillanatoknak, a vérnek és a gonoszságnak nagyon fontos szerepei lesznek.A tegnapi livestream-ben arra is kitértek, hogy nagyon igyekeztek egyedi kinézetet biztosítani a teljes játéknak, amelyre a "festői" szót használták, ez pedig egybeolvad a realisztikus animációkkal. A játék ezen felül döntéshozatal alapú változásokat ígér, a világban amely majd körülölel minket, továbbá kapunk egy end game opciót is, amely az ALIVE címet viseli.A Moon Studios elmondása szerint nem ér véget a kaland, ha a fő történeti szálat lezárjuk, inkább akkor csöppenünk majd bele az igazi kihívásokba. A jövőben egyébként már biztos, hogy egy kooperatív mód, pvp és egyéb újdonságok érkeznek majd a No Rest for the Wicked -hez, frissítések formájában. A megjelenési platform egyelőre a PC, de a teljes értékű kiadás már konzolokra is be lett ígérve.

