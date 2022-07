Hamarosan érkezik az Apex Legends következő nagy eseménye, a Gaiden Event

Július 19-én érkezik a Gaiden Event, aminek a keretei között egy "új" játékmódban vehetünk majd részt, emellett egy rakás új kihívás, kozmetikai elem, skin is érkezik természetesen a játékhoz.

Az új esemény, minden hét saját kihívási szintet fog tartalmazni és minden kihívás teljesítésévelAz első heti jutalmak között szerepel Fuse epikus skin-je, a Down Thunder, a Bionic Buddy fegyver charm és a Cloudburst kinézet. A 9 db jutalom közül azonban csak ez három kozmetikai elem, a többivel szintet léphetünk a Battle Pass-ben.Az ingyenes jutalmak mellett pedig a játékbeli boltban is érdemes lesz szétnézni, mivel komoly akciók és leárazások is várhatóak.A második hét termése egy kicsit már soványabb, egy Apex Pack-et, valamint egy Gaiden Event Apex Pack-et szerezhetünk, ha a 2. hét összes kihívását teljesítjük. A jutalmak mellett természetesen egyedi, Gaiden tematikájú skinek is érkezni fognak a játékba, anime-stílusú outfiteket kap majd Revenant, Mirage, Octane, és Wattson is, sőt, Banglore-hoz elérhető lesz egy igazán különleges, Apex Commander Prestige skin.Végezetül visszatér az Armed and Dangerous korlátozott idejű mód a World's Edge, az Olympus és a Storm Point arénák-ba. Ebben a játékmódban csak mesterlövész puskákat és sörétes fegyvereket használhatunk majd, ami néhány játékosnak, beleértve engem is, biztosan okozni fog pár "emlékezetes" pillanatot.

