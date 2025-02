Hamarosan érkezik a hardcore mód a Kingdom Come: Deliverance II-be

A fejlesztő Warhorse Studios korábban már utalt a hardcore mód lehetőségére, most, a megjelenés utáni első fejlesztői videóban többek között ezt is részletezték. Kiderült, a hasznosmind a harcban, mind azon kívül, várhatóan áprilistól.A helyzetünk nem lesz jelölve a térképeken, az iránytű nem sorolja fel az égtájakat, a gyors utazás pedig ki van kapcsolva, vagyis az eszünkre és érzékeinkre kell hagyatkoznunk a világban való navigáláshoz. Talán a legérdekesebb összetevő, hogy akár három további negatív perket is választhatunk, amelyek az egész végigjátszás alatt megmaradnak.A legkeményebben hozzáadhatják a "pofozható arcot," ekkor az ellenségek soha nem adják meg magukat és a véletlenszerű NPC-k nagyobb valószínűséggel harcolnak velünk, vagy "fenyegetésnek" nyilváníthatjuk magunkat és állandó következményekkel kell szembenézni a bűncselekményekért.

Kingdom Come: Deliverance II egy középkori környezetben játszódik, mégis számtalan kényelmes funkció segít bennünket, de mindez hamarosan megváltozik és most kiderült, hogy ez pontosan hogyan is néz ki.'>