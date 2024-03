Hamarosan érkezik a Fallout 76 következő szezonja

A Bethesda Game Studios fejlesztésű Fallout 76 március 26-án belép a következő, immáron 16.szezonjába, így rengeteg új megszerezhető tartalom vár majd ránk a lenyűgöző, online kooperatív RPG-n belül, amelyben az állandó feladatunk a túlélés lesz.

A Duel with the Devil alcímen futó tizenhatodik, számozott évad, ahol apró kartonból készült ördögön gyakorolhatjuk a célzási képességeinket. A sátáni hangulat garantált lesz az eseménysorozat alatt, hiszen maguk a battlepass-ben lévő szintlépés eléréséhez szükséges feladatok is rémisztő helyekre kalauzolnak el minket.Ha szeretnél többet megtudni a hamarosan érkező tartalmi frissítésről, akkor irány a Bethesda hivatalos oldala , ahol további információkra lelhetsz. A videós kedvcsináló ezen esetben sem marad el, amit pedig alább tekinthettek meg.

