Hamarosan érkezik a crossplay az Arma Reforger-be

A Bohemia Interactive komoly sikereket ért el tavaszi megjelenése óta, azonban a játékosoknak egy dolog hiányozhatott eddig, ami nem más, mint a crossplay - ez a most megjelent hírek szerin megváltozhat hamarosan, azonban nem minden fenékig tejfel.

A tervek szerint ugyanis az új lehetőség csak és kizárólag PC és XBOX Series X|S között fog fennállni, a PlayStation 5 tulajdonosok egyelőre kimaradnak a jóból, és bár arra számítottunk, mostanra megjelenik erre a konzolra is a játék, ez nem így van.A fejlesztők szerint a funkció jelenleg a tesztelés utolsó szakaszában van, és bár még nincs konkrét megjelenési dátum, a crossplay a "közeljövőben" fog megérkezni. Az Arma Reforger legújabb fejlesztői naplójából többek között az is kiderül, hogyEzekből ugyanis annyi van, hogy nem tudják mindet tesztelni, a modok pedig összeakadnak egymással időnként ez pedig sok esetben a játék összeomlásához vezetnek. Beszéltek arról is, hogy az Xbox kiadás egér és billentyűzet támogatása még további fejlesztési időt igényel.