Hamarosan elkészül a Silent Hill 2 Remake fejlesztése

A fejlesztő Bloober Team vezérigazgatója, Piotr Babieno egy interjúban megerősítette, hogy a Silent Hill 2 Remake már közel áll a befejezéshez és a cím már csak a kiadó Konami és partnerei döntésére vár a megjelenési dátummal kapcsolatban.

A PAP Businessnek adott interjújában Babieno kijelentette, hogy a Silent Hill 2 Remake "technikailag készen van",, azonban a stúdió vezetője azt is tisztázta, hogy ez "nem jelenti azt, hogy a játék fejlesztése befejeződött". Vagyis a cím még némi csiszolásra szorul és a stúdió még nem áll készen arra, hogy több platformon is piacra dobja a játékot.A vezérigazgató azt is hozzátette, hogy az egész kampány és marketing a kiadó és a partnerek kezében van, a folyamathoz tartozik a Silent Hill 2 megjelenési dátumának bejelentése is, amelyről végső soron a Konami és partnerei döntenek majd. A fejlesztők korábban már közölték, hogy a remake hű marad az eredeti, 2001-es játékhoz és továbbfejlesztett dizájnnal és ellenséges MI-val fog rendelkezni.