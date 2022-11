Hamarosan egy Nier Replicant témájú frissítéssel fog bővülni a Rainbow: Six Siege

Egy érdekes crossover eseményt jelentett be a Ubisoft, a taktikai játékuk, a Rainbow Six: Siege a Square Enix szerepjátékával, a Nier Replicant kezd közös kollaborációba, az event során pedig a szerepjátékhoz köthető kinézetek és tárgyak érkeznek majd a lövöldébe.

A Nier Replicant ver.1.22474487139 játékhoz köthető eseményt a Ubisoft egy látványos előzetessel vezette fel, a Rainbow Six játék operátora, Maverick öltözött be posztapokaliptikus RPG főhősének a "gúnyájába". Természetesen a Grimoire Weiss néven ismert beszélő, repülő könyv is megjelent az előzetesben, a látottak alapjánAz M4, az AR-15.50 és az 1911 TACOPS kap majd egyedi kinézetet és különféle kiegészítőt. Természetesen a Ubisoft még nem fedte fel az event részleteit, a videóban felbukkan ugyanis YoRHa, ismertebb nevén Type B, még az is lehet, hogy a Nier: Automata karaktere, 2B is vendégszerepel majd az event során. A Ubisoft ígérete szerint az eventről többet is megtudunk majd november 21-én, hétfőn 15:30-kor a hivatalos YouTube csatornájukon

