Hamarosan Bud Spencerrel és Terence Hill-lel oszthatjuk a pofonokat a Slaps and Beans 2-ben

A Trinity Team, a Buddy Productions és az ININ visszatért és az ikonikus filmes duó minden rajongójának kedvez, ugyanis a Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 szeptember 22-én jelenik meg digitálisan és fizikailag is.

Az új akciódús kaland pontosan ott kezdődik, ahol az előző véget ért, de új,találunk majd, amely több kombinációt ígér. Az egyes filmszereplők sajátosságait is próbálták megjeleníteni, a jellegzetes képességeikre és erősségeikre összpontosítva.Rengeteg új minijátékra is számíthatunk, amelyeket akár négy játékos is újrajátszhat egy külön szekcióban. A rajongók kérésére a cutscene-eket nemcsak animált karakterek fogják elmesélni, hanem olasz, német, spanyol és angol szinkront is kap. A Slaps and Beans 2 már előrendelhető Switchre, PS4-re és 5-re, elérhető már a Steam oldala is és a tervek szerint Xboxra is megjelenik.

Nézd nagyban ezt a videót!