Hamarosan beroboghat a Sonic 3 mozifilm első előzetese

Minden jel arra utal, hogy a Paramount napokon belül bemutatja a Sonic the Hedgehog 3 mozifilm első előzetesét, lévén a kiadó túlzás nélkül világszerte megkezdte az alkotás felvezetését, méghozzá nem is akármilyen módon.

A csapat ugyanis Dallasban, Tokióban, Frankfurtban, sőt még New Yorkban is elkezdte kivetíteni, így a főhős mellett Robotnik, sőt még Shadow is felbukkant - utóbbi éppen az imént említett amerikai metropolisz egyik gigantikus épületén.Bár szívesen mondanánk ennél is többet vagy konkrétabbat, sajnos egyelőre semmit sem tudunk a Sonic 3 mozifilm első kedvcsinálójának érkezéséről, de miután a hype-vonat elindult, és egyre több ember száll fel rá, ezért aligha lehet messze az első előzetes.

