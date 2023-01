Hamarosan az élőszereplős The Last of Us-sorozat Ellie-je is játszható lesz a The Last of Us Part 2-ben

Noha megoszlanak róla a vélemények, sokak szerint egyáltalán nem volt rossz választás, hogy a készítők Bella Ramsey-t választották a The Last of Us televíziós sorozat főszerepére, sőt mi több, a színésznő hamarosan a játékba is bekerül.

Természetesen, azonban hamarosan lehetőségünk nyílik arra, hogy interaktív formában is a kérdéses arccal élvezhessük a kalandokat - már amennyiben meg tudjuk szokni az eredeti digitális Ellie után.Az alábbi trailer alapján ugyanis érdekes, hogy Bella Ramsey arcát láthatjuk, de mi személy szerint inkább maradnánk az igazi Ellie-nél - legalább a játékban -, azonban nézzétek meg ti is a modról készült videót - megjelenési dátum még nincs - és mondjátok el a véleményeteket, hogy nektek melyik jön be jobban?

