Haláltusáját vívja a Gothic fejlesztőstúdiója?

Bár évek óta nem alkottak maradandót, a Gothic-sorozat miatt sokan még mindig meleg szívvel gondolnak a Piranha Bytes csapatára, azonban nem kizárt, hogy ennek hamarosan vége szakad, lévén úgy hírlik, hogy haláltusáját vívja jelenleg a brigád.

Több független forrás ugyanis arról számolt be, hogy a tavalyi év végén a vezetőség megpróbálta eladni a stúdiót, majd miután nem sikerült, elküldték az alkalmazottakat, amit meglepően csendben sikerült abszolválni, hiszen erről sehol sem hallhattunk még semmit sem, és emiatt jelenleg is a megerősítésre váró hírek sorát erősíti.A hivatalos bejelentés tehát még várat magára, de több forrás egymástól függetlenül is megerősítette az elhangzottakat, sőt az egyik arról írt, hogy, amit a hivatalos oldal is alátámaszt, ahol már semmit sem olvashatunk a projektekről, csak a csapat logóját láthatjuk.