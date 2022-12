Golftáskányi újdonság jön a PGA Tour 2K23-ba

PGA Tour 2K23 készen áll az ünnepi hangulat megteremtésére egy golftáskányi újdonsággal, köztük új pályákkal, új játszható karakterrel, limitált idejű kihívásokkal és ruházatokkal.

A Torrey Pines egy 36 lyukas nyilvános golfpálya, amely a PGA Tour Farmers Insurance Opennek is otthont ad, a tengerparti sziklák tetején, a látványos San Diego-i La Jolla területen fekszik. A Csendes-Óceán festői tájaival,elérhetőek lesznek a PGA Tour 2K23 játékosainak egy automatikus frissítésnek köszönhetően december 2-től.Matthew Haag, ismertebb nevén Nadeshot, a Call of Duty egykori profi amerikai játékosa, a 100 Thieves alapítója, társtulajdonosa és vezérigazgatója játszható játékosként debütál a PGA Tour 2K23 -ban december 15-én.Indul egy kihívás január 5-től kezdődően öt héten át, amiben a játékosoknak 100 lyukra kell játszaniuk hetente, azok, akik teljesítik a 100 lyukat az adott héten, jutalomban részesülnek. December 8-tól 14-ig a játékosok szintén részt vehetnek egy új kihívásban, aminek részeként minél többször kell átlépni a 90 pontos határt 18 lyukas körökben. Minél többször lépik át ezt a határt a játékosok, annál több Barstool márkájú tárgyat gyűjthetnek be.A Greyson Clothiers ruházatok, melyeket a PGA TOUR pro és PGA TOUR 2K21borítóra kerülő sztár, Justin Thomas is hord, valamint új Dude Perfect márkájú fekete, kapucnis pulóver is elérhetővé válik ebben a hónapban, melyet ingyenesen begyűjthet minden MyPLAYER a Pro Shopban.