Golfkocsit is vezethetünk a Sons of the Forestben

Sons of the Forest horrorjáték humoros is tud lenni és mellette izgalmas élményt nyújtani, főleg, hogy a fejlesztők igyekeznek még többet hozzátenni a korai hozzáféréshez, akárcsak most, az új frissítéssel.

Az Endnight Games most dobta ki a Sons of the Forest egyik eddigi legnagyobb frissítését, a 07-es patch-t és ez sokkal többet hoz, mint csak hibajavításokat. Bevezették a dedikált szervereket, átalakították a térképet, még több tavat, patakot és vízesést adtak hozzá a keleti oldalhoz.Ezek mellett több kannibál táborral, kötélhíddal, új kőajtókkal, oszlopokkal találkozhatunk, kis zöld békákat helyezhetünk el a táborunknál és mostantól lehet golfkocsit vezetni, vagyis aés szórakoztatóbb lesz.A játékmenet további újdonságai közé tartozik az átdolgozott vízrendszer, ami azt jelenti, hogy meg kell győződnünk arról, hogy a víz tiszta, mielőtt meginnánk. A piszkos víz megivása mostantól kis mértékű egészségkárosodást okoz.