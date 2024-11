Goat Simulator Remastereddel és Metal Slug Tacticsszal bővül novemberben a Xbox Game Pass

A Microsoft bejelentette, hogy novemberben ismét rengeteg nagyszerű videojátékkal bővül majd az Xbox Game Pass felhozatala, így a jól megszokott fokozatosság mellett nagyszerű címekkel igyekszik bővíteni a kínálatot az előfizetőknek.

Ennek köszönhetően még a mai napon felkerül a rendszerre a Metal Slug Tactics, amit PC-re és konzolokra is elérhetünk majd, de november 6-tól érkezik még a Go Mecha Ball, a The Rewinder és a Turnip Boy Robs a Bank Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re, de csak utóbbira jön a Harold Halibut.November 7-én aztán jön aPC-re és Xbox Series X/S-re, de akik őrült kecskék helyett hatalmas repülőgépeket irányítanának, azoknak november 19-től ott lesz ais szintén mindkét platformra.