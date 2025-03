Goat Direct név alatt bolondok napján kap saját rendezvényt a Goat Simulator franchise

A Coffe Stain North csapata bejelentette, hogy olyan nagyra nőtt a Goat Simulator franchise, hogy idén egy külön eseménnyel szeretnék ezt megünnepelni, aminek stílusos időpontot, április 1-jét sikerült kijelölniük.

A Goat Direct helyi idő szerint délután 4 óra magasságában veszi kezdetét és a Youtube-on keresztül közvetítik majd,, így hallhatunk a harmadik rész újdonságairól, valamint az olyan külsős játékokról is, mint a Goat Simulator: The Card Game.Ezen felül az illetékesek sok szigorúan titkos hírt is kilátásba helyeztek a jövő hétre, de ismerve őket, nem tudjuk még, mennyire lehet majd komolyan venni az egészet, szóval kezeljük inkább fenntartásokkal a dolgot, akkor csak kellemes meglepetésben lehet részünk.