Adatbányászok szerint gladiátoros témában fog érkezni a Dying Light 2 story DLC-je

A szemfüles adatbányászoknak dialógusokat, audio fájlokat, félkész 3D modelleket sikerült kinyerniük, de még a Techland zombis-túlélős játék kiegészítőjének a várható helyszínét is sikerült kideríteniük.

A szeptemberben érkező csomagról konkrét, bejelentett információink ugyan még nincsenek, viszont a bányászok által közétett videó szerint a. Az adatfájlok között rengeteg befejezetlen asset-re, 3D modellre és jópár dialógusra, audio fájlra leltek a lelkes bányász kollégák, amiről természetesen rögtön be is számoltak a Reditten Az adatbányászok állítása szerint az Opera Astrid lesz a város legnagyobb arénája, ami egyfajta központi hub területként fog funkcionálni, viszont ahhoz, hogy ide eljussunk, a városban elszórt több kisebb arénában kell helytállnunk ahhoz, hogy kiérdemeljük a gladiátor címet. Emellett a cselekmény állítólag két különböző befejezést is tartalmazni fog majd.Nem árt kellő elővigyázatosággal kezelni az ilyen szivárgásokat, viszont ha a fejlesztők is megerősítik ezeket az infókat, akkor úgy gondolom, hogy egy igazán érdekes és élvezetes kiegészítőnek nézünk elébe.

