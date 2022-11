Sonic gigantikus gépszörnyekkel csap össze a Sonic Frontiers legfrissebb előzetesében

Nyakunkon a Sonic Frontiers megjelenése, ennek örömére a SEGA egy új kedvcsinálóval lepett meg minket, amiben ismét betekintést nyerhettünk a nyílt világú kaland harcrendszerébe, ezúttal Sonic különféle gigantikus méretű gépekkel veszi fel a harcot.

Már csak néhány napot kell aludnunk és érkezik a legújabb nyílt világú Sonic-epizód, a Sonic Frontiers . A játékhoz néhány hete érkezett egy a harcrendszerre és a különféle képességekre koncentráló, átfogó előzetes , most pedig új képsorokon keresztül nyerhetünk betekintést a kék sündisznó legújabb kalandjába.A kifejezetten pörgősre sikeredett előzetesben. A harcrendszert bemutató trailer mellett bónusz gyanánt nemrégiben egy hangulatos animációs kisfilmet is kaptunk, ami a Sonic Frontiers történéseit vezeti fel.Magára a játékra pedig már nem is kell olyan sokat várnunk, a Sonic Frontiers ugyanis november 8-án jelenik meg PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch konzolokra és PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!