Geralt szinkronszínésze beszólt azoknak, akik kritizálják a The Witcher 4-et Ciri miatt

A CD Projekt Red a tavalyi Game Awardson jelentette be a The Witcher 4-et egy csodálatos cinematic trailerrel, amely azt mutatja be, ahogy Ciri, immár witcherként harcol egy Bauk nevű lénnyel és megerősítették, hogy ő lesz a játék főszereplője.

Cirivel egy egész gazdag világot lehet felfedezni, amit nem tettek meg, amikor belerakták a The Witcher 3-ba, mert a történet Geraltról szólt. Ha azt hiszed, hogy ez woke, akkor olvasd el az átkozott könyveket...

Ezt többen továbblépésnek látták a sorozat számára, másokat bosszant, hogy Geralt nem tér vissza főszereplőjeként és ott van a szokásos réteg is, akik azt mondják, hogy egy női főszereplő szerepeltetése "woke". A téma előkerült egy videóban a héten, amelyben Geralt szinkronszínésze, Doug Cockle rajongói kommentekre és mémekre reagált.Kifejtette, a wokenak titulálás hülyeség, Ciri csak egy menő karakter a The Witcherből és rá fognak koncentrálni, nem lehet, hogy az örökkévalóságig minden egyes játékban Geralt szerepeljen.

