Geralt is szerepelni fog a The Witcher 4-ben

A The Witcher 4-ről egyelőre nem sokat tudunk, de Ríviai Geralt szinkronszínésze, Doug Cockle egy friss interjúban megerősítette, hogy Geralt "része lesz" a játéknak, bár nem ő lesz a történet középpontjában.

A fejlesztés alatt álló címről az egyetlen konkrétum, amit eddig láttunk, egy teaser kép , amelyen egy hiúzra emlékeztető Witcher medál látható. Így felmerült , hogy az új játék Cirire fog koncentrálni, ami a The Witcher 3 végét tekintve logikus is, azonban nem maradunk Geralt nélkül sem.Geralt szinkronszínésze, Doug Cockle nemrég interjút adott a Fall Damage csatornának és persze szóba került a The Witcher 4 is. Bár azzal kezdte, hogy nem mondhat túl sokat, Cockle rögtön utána elárulta, hogy, amit hivatalosan még nem jelentettek be.Cockle azt is megerősítette, hogy a játék "nem Geraltra fog koncentrálni", ezzel egyszer és mindenkorra megerősítve, hogy nem ő lesz a főszereplő.