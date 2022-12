Gépigényt, megjelenési dátumot és árat kapott a High on Life

Az eredetileg az év elején bejelentett High on Life egy történetvezérelt egyjátékos, első személyű lövöldözős játék, amelyet a Rick and Morty társalkotója fejlesztett ki és idén december 13-án adják ki Európában.

A PC-re és Xbox konzolokra érkező játékosok Xbox- vagy PC Game Pass előfizetéssel ingyenesen élvezhetik ezt a vicces lövöldözős játékot az induláskor. A PC-s és az Xboxos indulás is, a Microsoft Store-ban 59,99 dollárért (nagyjából 23 ezer forint) előrendelhető.Sajnos a Steamen nem elérhető az előrendelési lehetőség, ezért nem tudjuk az árát, így elképzelhető, hogy a High on Life Steam verziója a konzoloshoz képest olcsóbban válik elérhetővé. Az abszurd és a vicces elemek ellenére a High on Life +16-os értékelést kapott a PEGI-től az erős nyelvezet és a drogokra való utalások miatt. Bár ez egyfajta humor a Rick és Morty alkotótársától, szóval, ha valaki már látta a Rick és Mortyt, akkor tudja, mire számíthat a High on Life tól.PC-n minimum 50 GB szabad hely kell, 64 bites Windows 10, 8 GB RAM, Intel Core i5-4430K CPU @ 3.00 GHz-es procceszor, NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB), vagy AMD Radeon R9 290x (4GB) DirectX 11-es videókártya .

