George RR Martin felszította az Elden Ring filmről és TV műsorról szóló pletykákat

Elképesztő sikert aratott a játékvilágban a From Software és George RR Martin közös műveként jegyzett Elden Ring , amelynek esetleges folytatásáról még nem igazán hallottunk, azonban egy adaptációról egyre több pletyka lát napvilágot.

Ezeket a szóbeszédeket pedig most George RR Martin, az Elden Ring írója is felszította egy kicsit, amikor saját blogján konkrétan megerősítette, hogy, de semmit sem tud megerősíteni hivatalosan.Mint mondta, ő is hallott az Elden Ring kapcsán készülő filmről és televíziós sorozatról pletyka szintjén, de viccelődve elmondta, hogy semmit sem tud elmondani ezekről, pláne nem megerősítéssel szolgálni, noha sokak szerint már az megerősítés volt, hogy az író egyáltalán szóba hozta a dolgot.