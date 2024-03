Gengszterré válhatunk a holnaptól elérhető Apex Legends frissítéssel

Március 26-án, azaz holnap érkezik az Apex Legends című free-to-play BR alapú FPS játékba a legújabb event, amely a Shadow Society néven fut, és rengeteg egyedi öltözéket kínál a fanatikusok számára.

A Respawn Entertainment folyamatos tartalmi kiegészítőkkel látja el hétről hétre az általuk készített Apex Legends alkotást, amely a multiplayer lövöldék körében még mindig az egyik legjobb FPS-ként van elkönyvelve. A napokban elérhetővé válik egy olyan újítás, amelynek keretein belülEzeken felül kapunk egy teljesen új, négy fős módot is, amiben a többi csapat ellen harcolva területek megszerzéséért és birtoklásáért kell majd összecsapnunk. A készítők azt is elmondták, hogy 36 egyedi csecsebecse üti a markunkat, ha teljesítjük az újdonsült kihívásokat.Az Apex Legends Shadow Society címen futó eseménysorozata holnaptól, azaz március 26-tól startol el. Emlékeztetőként itt hagyunk nektek egy videós kedvcsinálót is, amelyben rálátásunk lehet az érkező skin rengetegre is.

