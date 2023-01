Gears of War kártyajátékot készít a Steamforged Games

A Steamforged Games csapatának nevét mindenki nagyon jól ismeri, aki szereti a videojátékos ihletettségű társasjátékokat, hiszen több nagyszerű dolgot is leraktak már ők az asztalra, így többek között például a Dark Souls és az Elden Ring társast.

Most azonban egy részben számukra is kissé új útvonal felé vették az irányt, hiszen, annak minden ismert szereplőjével, ismert koncepciójával és ellenfeleivel a középpontban.A kártyajátékról egyelőre nincs sok információnk, azt viszont már tudjuk, hogy egy nagyon összetett szabályrendszer van születőben, melyben a pakliépítés, a taktikázás, a különféle képességek és egyebek igencsak fontos szerepet játszanak majd, tehát ne egy Gears of War Csapd le csacsit várjunk majd.