Gamer monitorokkal és projektorral tér vissza a magyar piacra a ViewSonic

Az amerikai ViewSonic Corporation évtizedek óta a minőségi kijelzőiről ismert vállalat, de legfőképpen a professzionális stúdiók ékeként ismerték meg a felhasználók, hiszen például a kiadványszerkesztésben hatalmas előnyt jelentett mindig színhűsége, többek között Pantone kompatibilitása miatt.A cég egy rendezvény keretein belül villantotta meg, mivel szándékozik meghódítani többek között a játékosok szívét, hiszen több olyan kijelzőt és projektort is bemutattak, amelyekkel a hazai kínálatot is bővíteni fogják, így többek között érkezik hozzánk a rendkívül jó képminőséget biztosító, harman/kardon hangrendszerrel szerelt projektor mellett több hagyományos és kevésbé megszokott kijelző is.Utóbbiak között várható az OMNI VX1755, amely egy, FreeSync Premium teljesítménnyel és 60W USB-C kapcsolattal. Az egészen apró és vékony kijelző segítségével könnyen magunkkal vihetjük a megszokott élményt egy hosszabb kiruccanásra például - persze használni csak akkor érdemes ha szakad az eső, egyébként inkább bújjuk a természetet!Az OMNI család többi tagja is feltűnik majd a hazai boltok polcain, ezek relatíve olcsó és kompromisszummentes, vagy épp nagyon kevés kompromisszummal rendelkező gaming monitorokként szeretnének beékelődni a konkurencia kínálatába, így aki jelenleg monitor vagy egyéb kijelző vásárlásán töri a fejét, ha lehet, várjon egy kicsit, amíg a cég kínálatával bővül a piac.

