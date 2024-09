Gameplayen a TMNT: Mutants Unleashed

Az Outright Games és a Paramount Game Studios bemutatta a Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed új gameplay trailerét, amely történetileg a tavalyi mozi, a Mutáns káosz folytatása.

A Mutants Unleashedben kedvenc teknőseinkkel indulhatunk egyedül, vagy egy barátunkkal közösen kétszemélyes co-op kalandokra. Az új trailer bemutatja a játék 3D-2D stílusa mellett Leonardo, Raphael, Donatello és Michelangelois.A videó a játék sztorijába is betekintést enged, ahogy a hőseink megmentik New York City városát a fenyegetéstől, itt láthatjuk a kiterjedt környezetet, a felhőkarcolók tetejét és a csatornák mélyét is. Az April O'Neil által narrált előzetes leleplezi az új mutánsokat is és nehézségi-szintjüket növelő mutációikat, melyeket a film fő karakter dizájnere, Woodrow White alkotott meg.

Nézd nagyban ezt a videót!