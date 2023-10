Egy ideje már dolgoznak legújabb horrorjátékukon az Amnesia: Machine for Pigs fejlesztői, mely Still Wakes the Deep címmel eddig egy homályos foltnak tűnt, azonban az éjszakai órákban minden megváltozott.

A készítők ugyanis bemutatták végre a Still Wakes the Deep első gameplay videóját, aminek köszönhetően, ami valamiféle óceáni komplexumba repít majd el minket, ahol valami rejtélyes dolog történt. Still Wakes the Deep várhatóan 2024 elején érkezik majd meg közénk, azonban a készítők első körben csak Xbox Series X/S-re szeretnék kiadni, sőt már a premierkor elérhető lenne a Game Pass kínálatában is.

