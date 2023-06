Végre megmutatta magát mozgás közben a hosszú ideje csendben készülődő Armored Core VI: Fires of Rubicon , de a megszépített felvételek helyett az alkotásról gameplay videók láttak napvilágot, hogy megismerhessük minden sajátosságát.

Ez pedig az alábbiakban látható felvételek alapján sikerülhet is, hiszen egészen elképesztő megjelenéssel és sajátosságokkal rendelkezik a legújabb Armored Core, de a küllem mellett a játékmenetnek is sikerült előbbre lépnie, legyen szó akár a harcokról, akár a különféle fejlesztési lehetőségekről.Az Armored Core VI: Fires of Rubicon PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, ha pedig ismerkednél vele, itt a remek alkalom.

