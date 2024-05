Gameplay videón a The Forever Winter című túlélőhorror

A Fun Dog Studios bemutatta az első gameplay videót az általuk fejlesztett The Forever Winter címre keresztelt videojátékról, ami bár egyelőre csak pre-alfa felvételeket tartalmaz, de így is nagyon sokan ráharaphatnak majd.

Nem véletlenül, hiszen a külsőnézetes akciójáték jól néz ki, a hangulat tekintetében is ott van a szeren, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a kérdéses túlélő horror milyenHa te is kíváncsi vagy arra, hogy mit tud a gyakorlatban a The Forever Winter , az alábbi videón alaposan megismerkedhetsz vele, de megjelenési dátumot még ne is kérdezz, az egyelőre ismeretlen, ellenben a PC, mint elsődleges célplatform már biztos, noha siker esetén konzolos kiadások is várhatók.

Nézd nagyban ezt a videót!