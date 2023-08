A gamescom 2023 expón egy több mint negyedórás gameplay videót került bemutatásra a RoboCop: Rogue City -ről, amiből biztosan nem lesz az év játéka, azonban a kultusz miatt így is nagyon rengetegen várják.

A Robotzsaru FPS nem is okoz majd csalódást azoknak, akik kedvelik ezt a sajátos sci-fi univerzumot - amire ma már a retro jelző is ráhúzható -, és bár láthatóan nem egy nagyköltségvetésű cím, azonbanMint a felvételen is látható, a RoboCop: Rogue City egészen jó állapotban van már, aminek az oka nem más, minthogy a Nacon idén szeptemberben szeretné megjelentetni PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

