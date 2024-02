Gameplay videón a Dragon Ball Z: Kakarot - Goku's Next Journey DLC

Rövidesen egy nagyobbacska kiegészítővel bővül a Dragon Ball Z: Kakarot videojáték, amely Goku's Next Journey címmel várhatóan még februárban megjelenhet a rajongók legnagyobb örömére, bár pontos dátum továbbra sincs.

A Bandai Namco és a CyberConnect2 azonban szeretné fenntartani egy kicsit az érdeklődést, ennek megfelelően most előhozakodtak egy friss gameplay trailerrel a Dragon Ball Z: Kakarot kapcsán, amelyben lehetőségünk van egy kicsit a gyakorlatban is megcsodálni a kérdéses bunyós játék extra tartalmát.A kérdéses mozgókép mindössze kettő perces, azonban így is nagyon tartalmas, hiszen részeként. A bővítmény várhatóan PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is megjelenhet.

