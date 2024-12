Az Archetype Entertainment csapata egy friss trailert mutatott be az EXODUS címmel készülő sci-fi játékhoz, amely rengeteg gameplay felvétellel kívánja prezentálni, hogy ezt az alkotást valóban profik készítik.

A csapat ugyanis a Wizards of the Coast égisze alatt jött létreannak érdekében, hogy egy minden téren lenyűgöző akció-kalandot, egy RPG-elemekkel gazdagon kiegészített sci-fi játékot tegyenek le az asztalra.Az EXODUS pedig az alábbi kedvcsináló alapján magabiztosan hozza majd a kötelezőt, de nézzétek meg inkább ti magatok, hogy milyen élmények is várnak ránk az alkotásban, ami PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt készülődik.

