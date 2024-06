Gameplay trailert kapott az Assassin's Creed Shadows

A korábbi kedvcsinálók után a Ubisoft végre bemutatta az Assassin's Creed Shadows első olyan mozgóképét, amelyen lehetőségünk nyílik már gameplay felvételek társaságában megismerni a játék első Japánba kalauzoló epizódját.

Bár a nyers gameplay még hiányzik a felvételből, ugyanakkor így is csorgathatjuk a nyálunkat egy kicsit a látottakra, hiszen nagyszerűen, így főhősünk játékstílusát is többek között.Azt azért ne feledjük el, hogy bár a Ubisoft gameplay trailerként reklámozta az alábbi videót, azért a franciák ma egy saját műsorral is készülnek, ahol alighanem már nyers in-game felvételek is bemutatásra kerülnek. Megjelenés november 15-én PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

